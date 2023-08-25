25 августа, 04:24

Собянин сообщил об активной программе реновации в Зеленограде

По словам мэра столицы, под заселение уже передали пять новостроек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. В Зеленограде программа реновации активно осуществляется. Под заселение уже передано пять новостроек - три в Крюкове и две в Старом Крюкове, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Зеленограде программа реновации идет полным ходом. Уже передали под заселение пять новостроек - три в Крюкове и две в Старом Крюкове. Еще одну ввели в эксплуатацию и готовим для новоселов", - написал Собянин.

В Зеленоград переезжают жители 11 старых домов. "Полностью освободили и снесли пять из них - сформировали на их месте территории для будущего строительства", - уточнил мэр. Порядка 670 семей уже живут в новых квартирах, и около 480 семьям город помог с переездом, добавил он.

Всего по программе реновации в ЗелАО предстоит расселить 34 дома. Современное жилье получат 7,1 тыс. человек. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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