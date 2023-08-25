В "Авито" рассказали о сроках окупаемости стоимости квартиры в Москве за счет аренды

По данным аналитиков, на первичном рынке стоимость покупки квартиры окупается за счет сдачи ее в аренду за 23,3 года, а на вторичном рынке - за 22,6 лет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Стоимость покупки квартиры в Москве на первичном рынке окупается за счет сдачи ее в аренду за 23,3 года, а на вторичном рынке - за 22,6 лет. Такие данные привела платформа "Авито Недвижимость" в своем исследовании.

Аналитики классифайда сопоставили среднюю стоимость квартиры на первичном и вторичном рынках семи курортных регионов России и двух столиц без учета количества комнат со средней ставкой аренды жилья в этих субъектах в августе. По их данным, в среднем в РФ квартира на первичном рынке при сдаче в аренду окупается за 19,6 лет, а на вторичном - за 14,7 года.

Наибольшее значение этого индекса для первичного жилья оказалось в Крыму: покупку квартиры в новостройке в этом регионе за счет аренды можно окупить только через 30 лет, квартиру со вторичного рынка - за 21,7 лет. На втором месте по продолжительности окупаемости первичного жилья - Карелия, где потребуется 24,6 года, на третьем - Москва. Зато по вторичному жилью столица заняла первое место.

"Чтобы быстрее вернуть сумму, вложенную в инвестиции, жилье на вторичном рынке лучше покупать в Краснодарском крае (15,3 года), Калининградской области (17,4 года) и Ставропольском крае (16,3 года). Квартиру в новостройке под сдачу в аренду выгоднее всего приобретать в Дагестане - в республике такое жилье полностью окупит себя через 8,5 лет", - говорится в исследовании.