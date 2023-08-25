Неэффективно используемые участки в Конькове реорганизуют по программе КРТ

Благодаря реализации проекта появится почти 100 рабочих мест

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Два неэффективно используемых участка на юго-западе столицы общей площадью 2,47 га по адресам: улица Бутлерова, владение 12, а также улица Введенского, владение 13, будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Два неэффективно используемых участка общей площадью 2,47 га в районе Коньково подлежат редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Объем инвестиций в развитие площадок оценивается более чем в 9 млрд рублей, благодаря реализации проекта появится почти 100 рабочих мест", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что развитием территорий сможет заняться инвестор, привлеченный по результатам торгов, правообладатель недвижимости или городской оператор. "На участках планируется возвести 75 тыс. кв. м жилья по программе реновации. Современное жилые дома будут в пешей доступности от станций метро "Беляево" и "Калужская". На нежилых первых этажах могут разместиться коммерческие помещения", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Как отметили в мэрии, в рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.