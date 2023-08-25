В Новой Москве до конца года достроят первую очередь делового центра "Бизнес Сити"

Благодаря новому бизнес-центру жители Новой Москвы получат дополнительные рабочие места и возможность работать рядом с домом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первый офисный комплекс в составе делового центра "Бизнес Сити" достроят на территории деревни Мамыри до конца года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В деревне Мамыри завершается строительство первого корпуса многофункционального офисно-делового центра "Бизнес Сити". Благодаря новому бизнес-центру жители Новой Москвы получат дополнительные рабочие места и возможность работать рядом с домом, не тратя время на дорогу", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса правительства Москвы.

Восемь из девяти этажей нового центра займут офисы. "Для удобства работников в здании установят шесть лифтов. Также здесь разместятся общественные помещения и кафе, а на подземном этаже оборудуют паркинг. Общая площадь застройки первого этапа составит 21,4 тыс. кв. м", - уточнил Бочкарев.

Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, на присоединенных территориях наиболее активно реализуется городская программа стимулирования создания мест приложения труда. "Инвесторы активно вкладывают средства в создание на территории Новой Москвы технопарков и индустриальных парков. Множество вакансий также сформировалось в последние годы в сегменте потребительского рынка и услуг на предприятиях малого бизнеса, арендовавших помещения на первых этажах новых жилых комплексов. Открывшиеся здесь магазины, кафе, пекарни, аптеки, офисы, ателье, мастерские, центры досуга и творчества дали городу более двух десятков тысяч дополнительных рабочих мест", - цитирует пресс-служба Жидкина.

По словам главы департамента, наряду со строительством жилья возводится необходимое количество социальных объектов, развивается транспортная инфраструктура, создается все больше рабочих мест. Сегодня в ТиНАО расположено более 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий.

"Возможность трудоустроиться рядом с домом является одним из главных трендов привлекательности Новой Москвы для потенциальных жителей. И сейчас ее имеют уже порядка 65% проживающих в ТиНАО. Число рабочих мест здесь с момента присоединения округов к столице увеличилось в три раза. Сегодня оно составляет более 280 тыс., а к 2035 году, по прогнозам аналитиков, достигнет 1 млн", - резюмировал Жидкин.