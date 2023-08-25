В ВЭБ.РФ спрогнозировали рекордный объем ввода многоквартирного жилья в 2023 году

Показатель может составить до 50 млн кв. м, отметил главный экономист копорации Андрей Клепач

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Рекордные показатели ввода жилья в многоквартирных домах прогнозируются по итогам по итогам 2023 года - около 50 млн кв. м. Об этом на форуме "Зерно Сибири" сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"В этом году будет рекорд по вводу [многоквартирного] жилья, я думаю, под 50 млн кв. м", - сообщил Клепач, добавив, что часть построенного в 2022 году жилья будет введена в этом. По его словам, в среднем ежегодно вводится 40-45 млн кв. м жилья в многоквартирных домах.

По информации эксперта, около половины вводимого жилья в РФ приходится на индивидуальное жилищное строительство. В то же время он отметил, что продается 60-70% многоквартирного жилья, остальное остается у банков из-за недостаточной платежеспособности населения.

Как сообщалось, в 2022 году в России введен рекордный объем жилья - 102,7 млн кв. м (+11% к 2021 году), это позволило 3,7 млн российских семей улучшить свои жилищные условия.

25 августа в Барнауле проходит второй экспертный форум "Зерно Сибири", в котором участвуют представители российских регионов и Казахстана. Форум организован при поддержке правительства Алтайского края.