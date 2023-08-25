25 августа, 10:02

"Госуслуги" запустили регистрацию документов на недвижимость

Заявление на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. На "Госуслугах" появилась возможность зарегистрировать право собственности на недвижимость и отправить недостающие сведения, при условии наличия данных о недвижимости в ЕГРН. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Чтобы зарегистрировать собственность на новую недвижимость необходимо в услуге "Кадастровый учет" выбрать раздел "Возникновение права на недвижимость", затем указать вид регистрируемой собственности и выбрать объект недвижимости. Затем указать сведения из ЕГРН и подписать заявление с помощью приложения "Госключ".

Заявление на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ. Но дополнительные данные к заявлению можно отправить с помощью услуги "Кадастровый учет".

Подать дополнительные документы можно при условии допущения ошибки в одном из документов, если документ не прикрепился к заявлению при первой подаче или регистратор попросил прислать дополнительный документ, а также в случае приостановления государственного кадастрового учета или при наличии ограничений на сделки с недвижимостью. Дополнительные документы добавятся к ранее отправленным. 

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