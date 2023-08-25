Хуснуллин: предполагаемый объем ввода жилья в РФ в 2024-2025 годах вызывает беспокойство

Вице-премьер подчеркнул, что строительство индивидуального и многоквартирного жилья в России третий год подряд стабильно прирастает

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объем ввода жилья в России в 2024-2025 годах вызывает у правительства беспокойство. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе публичного интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках Московского урбанистического форума.

"Мы в прошлом году сдали 102,7 млн кв. м, в этом году гарантировано сдадим больше 103 млн [кв. м]. Сейчас нас беспокоит уже не этот год, сейчас беспокоимся за 2024 и за 2025, и здесь ключевой вопрос - как будет развиваться ипотека, как основной финансовый инструмент развития жилья", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что строительство индивидуального и многоквартирного жилья в стране третий год подряд стабильно прирастает. Многоквартирное - на 5-8% в год. "В этом году у нас произошел просто "взрыв" ввода индивидуального жилья. На индивидуальное жилье повлияло несколько факторов, во-первых, программа социальной газификации", - отметил он.

По словам Хуснуллина, в результате решения президента РФ Владимира Путина о том, что газ нужно доводить за счет государственного финансирования до каждого дома, граждане массово ввели в эксплуатацию незавершенные ранее дома ИЖС. "Люди достроили огромное количество индивидуального жилья, <...> у нас 400-500 тыс. домов в год добавилось. Ипотека стала на ИЖС развиваться, она выросла в несколько раз по сравнению с 2021 годом. В 2023 году мы видим, что в четыре раза идет рост по сравнению с 2022 годом", - добавил он.

По данным вице-премьера, ввод по индивидуальному жилищному строительству в этом году составит более 50 млн кв. м, что больше, чем многоквартирного жилья.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.