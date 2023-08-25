Хуснуллин: власти Москвы отказались от проектов на 20 млн кв. м ради развития города

Вице-премьер назвал это первыми непопулярными тяжелыми решениями, которые принимала градостроительная земельная комиссия

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Совокупная площадь инвестиционных контрактов, от которых отказались власти Москвы ради развития инфраструктуры города, в том числе дорожной, составила 20 млн кв. м. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума.

Замглавы кабмина РФ рассказал о решениях городских властей, которые сопровождали смену подхода к развитию столицы в пользу инфраструктурных проектов.

"Первые непопулярные тяжелые решения, которые принимала градостроительная земельная комиссия, - отмена ранее принятых инвестконтрактов. Отменили на 20 млн кв. м инвестконтракты", - сказал он.

После этого городские власти проанализировали существующие застройки с точки зрения обеспеченности социальной инфраструктурой и занялись их "наполнением". "Многие проекты не были обеспечены инфраструктурой, были построены огромные микрорайоны без садика, школы", - пояснил Хуснуллин сложность перехода к комплексному развитию территорий.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой, в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.