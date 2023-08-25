Девелопер Level Group начал строительство школы "Летово.Джуниор" на западе Москвы

Площадь объекта составит 23,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Девелоперская компания Level Group начала строительство частной общеобразовательной школы "Летово.Джуниор" вблизи многофункционального кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ на западе Москвы. Объем инвестиций в проект составит 6,8 млрд рублей, сообщил ТАСС основатель школ "Летово" и "Летово.Джуниор" Вадим Мошкович.

"Сегодня мы официально открываем стройку. В 2025 году дети получат новое образовательное пространство "Летово.Джуниор". Объем инвестиций составляет 6,8 млрд рублей", - сказал он в ходе церемонии по заливке первого куба бетона и закладке капсулы в рамках строительства нового кампуса школы.

Проект реализуется на участке 3,45 га по адресу: проспект Вернадского, земельный участок 8Б. Площадь учебного заведения составит 23,8 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 960 учебных мест.

В сентябре 2018 года компания Level Group открыла первую школу "Летово" в Новой Москве для учеников с 7 по 11 класс. В 2021 году был запущен отдельный образовательный проект для младших классов "Летово.Джуниор". В 2025 году все ученики начальной школы переедут в новый кампус на проспекте Вернадского.

"Летово" - некоммерческая школа-пансион для способных детей 7-11 классов со всей России. На сегодняшний день в "Летово" проживает и учится 730 учеников, 79,9% из которых получили стипендии из фондов школы. В 2023 году школа отмечает пятилетие.