Поступления в бюджет Москвы с торгов на право развития территорий превысили 5 млрд рублей

С 2020 года по результатам аукционов в городе определили инвесторов для реорганизации 10 неэффективно используемых участков

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей поступило в бюджет Москвы по итогам торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территорий с 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С 2020 года по результатам аукционов определены инвесторы для реорганизации 10 неэффективно используемых участков общей площадью более 242 га. На них возведут почти 4,5 млн кв. м недвижимости и создадут свыше 53 тыс. рабочих мест. По итогам торгов в бюджет города поступило свыше 5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после завершения работ составит не менее 19 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что программа комплексного развития территорий направлена на вовлечение в оборот неэффективно используемых земельных участков и бывших промзон, на которых отсутствуют приносящие пользу жителям объекты, а также способствует формированию благоприятного инвестиционного климата в столице. Город регулярно проводит торги для инвесторов, готовых принять участие в программе.

На севере столицы расположены пять участков бывших промзон, редевелопмент которых проведут победители аукционов, - "Вагоноремонт" (две площадки), "Коровино", "Автомоторная", и "Дегунино-Лихоборы". На западе, северо-востоке, юго-западе, юге столицы и в ТиНАО инвесторы реорганизуют по одному участку.

"В рамках реализации 10 проектов предусмотрено возведение свыше 2 млн кв. м жилья, из них почти 464 тыс. кв. м - по программе реновации. Также появится вся необходимая сопутствующая инфраструктура: более 1 млн кв. м общественно-деловой недвижимости и свыше 1,4 млн кв. м высокотехнологичных производств", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.

Инфраструктура будущих городских кварталов будет включать три технопарка, фармацевтическое производство, девять школ и детских садов для более чем 1,7 тыс. учеников и воспитанников, пять спортивных комплексов, а также торговые и деловые центры, паркинги и так далее. Будут созданы прогулочные зоны, скверы для отдыха и другие общественные пространства.