В Перово дом для участников программы реновации введут в эксплуатацию в 2023 году

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что путь от новостройки до станции метро "Шоссе Энтузиастов" и одноименной платформы МЦК занимает 13 минут

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новостройку на Перовской улице в Москве введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Перово по адресу улица Перовская, владение 6А в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершено возведение монолитных конструкций здания, ведется кладка стен и перегородок, фасадные работы, монтаж инженерных систем, приступили к черновой отделке", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он отметил, что у новостройки хорошая транспортная доступность - путь до станции метро "Шоссе Энтузиастов" и одноименной платформы МЦК занимает 13 минут. Как уточнили в департаменте, жилой дом будет переменной этажности из смежных секций, выполненных в форме буквы "П", что позволит создать безопасное и закрытое дворовое пространство. В подземном уровне разместится автостоянка.

Отделку фасадов на уровне первого этажа выполнят крупными керамогранитными плитами, выше - бетонной плиткой мелкой нарезки графитового и песочного цветов. Наружные блоки кондиционеров будут закрывать металлические решетки. Благодаря цветовому решению фасада новостройка легко впишется в окружающий городской пейзаж района Перово, отметили в пресс-службе.

"В новостройке будет 352 квартиры (однокомнатных - 164, двухкомнатных - 164, трехкомнатных - 24). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи будут нежилыми - здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилых частей разместятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", - добавили в департаменте.

Кроме того, в каждой секции предусмотрена установка двух современных пассажирских лифтов грузоподъемностью 1 тыс. кг и 450 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, плитка у входной группы - с шероховатой поверхностью. Во дворе разместят детскую игровую площадку с резиновым покрытием и спортплощадку, а также площадки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны.