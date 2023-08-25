В Москве на месте бывшей промзоны "Кирпичные улицы" построят жилкомплекс с инфраструктурой

В Москомстройинвесте сообщили, что реорганизуемый участок находится рядом с Измайловским парком и имеет хорошую транспортную доступность

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жилой комплекс с общественно-социальной инфраструктурой построят на месте бывшей промзоны "Кирпичные улицы" в Москве. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Здесь появится жилая и социальная застройка общей площадью 97,8 тыс. кв. м, включая детский сад на 200 мест и спортивные объекты. Жилье будет построено для целей программы реновации", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Проектируемая территория находится на востоке Москвы в районе Соколиная гора и занимает 3,56 га. Как уточнили в комитете, реорганизуемый участок находится рядом с Измайловским парком и имеет хорошую транспортную доступность. Для реализации проекта город назначил оператора - Московский фонд реновации.

"Вложения в редевелопмент площадки превысят 13 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается почти в 92 млн рублей. По итогам реорганизации территории в районе Соколиная гора появится почти 250 новых рабочих мест", - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столице с 2020 года приводятся в порядок бывшие промзоны, старые склады, недостроенные и заброшенные объекты. На их месте строятся жилые микрорайоны, деловые центры и современные производства. Текущие проекты находятся на разных стадиях реализации.