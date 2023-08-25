В Москве в 70% новых девелоперских проектов предусмотрели подземные паркинги

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, девелоперы стараются разнообразить функционал таких паркингов, создавая там зарядки для электрокаров или строя кладовые помещения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Подземные паркинги предусмотрены в большинстве девелоперских проектов Москвы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Формирование машино-мест является обязательным условием при проектировании жилых комплексов, многофункциональных центров. Большинство застройщиков создают паркинги в подземной части. Это удобно для жителей, так как они могут на лифте спуститься к своему автомобилю. Соблюдается принцип "сухих ног", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Она отметила, что при этом девелоперы стараются разнообразить функционал таких паркингов: в некоторых проектах создаются зарядки для электрокаров, в некоторых - кладовые помещения. Есть проекты, где кровля подземного паркинга становится эксплуатируемой, интегрируется с внутренним двором.

Пятова добавила, что, в зависимости от концепции застройки, девелоперы также создают многоуровневые отдельно стоящие паркинги. Часто на первых этажах таких паркингов размещается коммерческая инфраструктура - кофейни, магазины и так далее. Обычно такие паркинги размещаются в составе крупных жилых комплексов.

"Развитие инфраструктуры новых микрорайонов - социальной, коммерческой, транспортной - не только требование органов власти и мэра Москвы Сергея Собянина, но и актуальнейшая потребность жителей города", - резюмировала руководитель Москомстройинвеста.

Так, согласно данным с начала 2023 года, подземные паркинги предусмотрены в 67 проектах, что составляет около 70% от общего количества проектных деклараций, размещенных девелоперами в Единой информационной системе жилищного строительства.