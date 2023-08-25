В Нижегородском районе Москвы корпус жилкомплекса подключили к инженерной инфраструктуре

В состав этого комплекса войдут четыре дома, подземный паркинг и детский сад

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Дом на Новохохловской улице в Москве обеспечили водой, теплом и электричеством. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики (ДГП).

"Выданы акты технического присоединения четвертого корпуса жилого комплекса "Новохохловская 15" к электро-, водо- и теплоснабжению, а также канализированию и водоотведению. Объект расположен по адресу Новохохловская улица, владение 15", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя ДГП Сергея Левкина.

По его словам, в состав жилого комплекса войдут четыре дома, подземный паркинг и детский сад. Поблизости расположены школы, поликлиники и спортивные объекты. "На первом этаже новостройки откроются магазины и кафе, во дворе предусмотрены места для отдыха и детские площадки", - добавил Левкин.

Кроме того, в шаговой доступности от жилого квартала находятся зеленые зоны парков: Кусковский, Перовский и Кузьминки. Также недалеко расположены крупные торговые центры и фермерский рынок.