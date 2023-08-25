В Москве за 11 лет построили почти 840 социальных объектов

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, за этот период в эксплуатацию ввели 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных объектов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Около 840 социальных и 1,7 тыс. жилых объектов построили в Москве с 2011 по 2022 год. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"За 11 лет в Москве введено в эксплуатацию 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных объектов", - сказал Левкин на Московском урбанистическом форуме, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он добавил, что в этом году уже введены в эксплуатацию 60 социальных объектов. "В Москве беспрецедентные объемы строительства жилья. В среднем за последние четыре года каждый год вводилось на 13% больше, чем в предыдущий", - отметил Левкин.

Глава департамента уточнил, что после возведения все построенные объекты необходимо "связать" с городом. Это подразумевает подключение домов к коммунальной инфраструктуре, возведение социальных объектов в шаговой доступности и развитие транспортной инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что основной задачей работы московских строителей в 2023 году остается создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.