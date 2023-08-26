Девелопер готов к продаже квартир в доме № 3 жилкомплекса "Квартал Западный" в Москве

Жилая площадь составит более 9 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Группа "Самолет" выполнила все необходимые мероприятия для открытия продаж квартир в доме № 3 жилого комплекса "Квартал Западный", который будет построен в поселении Марушкинское, вблизи деревни Большое Свинорье в Новомосковском административном округе Москвы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Открытию продаж предшествует длинный цикл работы над документами. Застройщик получил разрешение на строительство, оформил и разместил проектную декларацию в ЕИСЖС. В доме № 3 предусмотрено 216 квартир, жилая площадь составит более 9 тыс. кв. м. В соответствии с поручениями мэра Москвы Сергея Собянина специалисты комитета контролируют реализацию квартир с самой ранней стадии, с момента размещения проектной декларации", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она уточнила, что реализация квартир будет осуществляться по "новой" схеме с применением эскроу-счетов, которые должны быть открыты в АО "Альфа-Банк". Пятова заверила, что комитет следит за корректностью и полнотой размещаемых застройщиком сведений, отслеживает механизм реализации инвестпроекта. Разрешение на строительство объекта было выдано 27 июля 2023 года.

Дом № 3 представлен тремя корпусами высотой от пяти до семи этажей с единым дворовым пространством. Благоустройство выполнят в соответствии с концепцией "двор без машин". На территории расположатся места для тихого отдыха, зоны для прогулок и игр с детьми. По периметру двора установят ограждение, парковочные места вынесут за его пределы.

Первый этаж одного из трех корпусов займут помещения коммерческого назначения общей площадью 1,1 тыс. кв. м. Чтобы не нарушать приватность дворового пространства, входы в будущие магазины и различные сервисы выполнят с внешней стороны зданий. Входные группы сделают сквозными, чтобы жители могли войти как со стороны двора, так и с улицы. Для хранения колясок, самокатов и велосипедов в каждой секции предусмотрена колясочная.

Жилкомплекс "Квартал Западный" будет состоять из 11 урбан-блоков, в которых предусмотрено размещение более 4 тыс. квартир. На территории жилого комплекса построят учебно-воспитательный комплекс, включающий в себя школу на 1 250 мест и детский сад на 300 мест, а также отдельно стоящий детский сад для 250 воспитанников. Помимо этого, планируется обустроить общественные пространства - плейхаб, зоны отдыха со столами для пикника и игровыми площадками для детей. Кроме того, будет благоустроена набережная реки Незнайки. Коммерческая инфраструктура разместится в шаговой доступности - на первых этажах домов, площадь помещений для стрит-ретейла во всем жилом комплексе составит более 7,3 тыс. кв. м.