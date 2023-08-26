В Москве в составе ЖК "Событие" появится дом с эксплуатируемой кровлей

На крыше планируют уложить брусчатку и грунт, а также установить малые архитектурные формы и выполнить озеленение

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дом из шести секций с эксплуатируемой кровлей планируется построить в ЖК "Событие" в районе Раменки, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"В рамках третьей очереди ЖК "Событие" будет построен дом из шести секций, объединенных общим стилобатом с эксплуатируемой кровлей. Объект расположен в квартале 9.2 между улицей Лобачевского и платформой Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги (будущий МЦД-4) в районе Раменки (ЗАО)", - говорится в сообщении.

В тексте со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову сообщается, что кровля стилобата дома будет благоустроена. "Здесь уложат брусчатку и грунт, установят малые архитектурные формы и выполнят озеленение. Сейчас девелопер проекта "Донстрой" завершил монолитные работы в этом доме. Высота секций составляет от 16 до 33 этажей, также предусмотрено три подземных уровня", - отметила Пятова.

Она уточнила, что общая площадь дома составит 100 122 кв. м, в свою очередь жилая площадь - 57 754 кв. м. В здании предусмотрено 774 квартиры. На первом этаже планируется разместить коммерческие помещения.

В пресс-службе рассказали, что работы по устройству монолитного каркаса жилой части здания выполнены в полном объеме. Продолжается монтаж 10 декоративных козырьков: семи монолитных и трех металлических.

"На территории ЖК "Событие" будет построен учебный комплекс, который станет городским. Москомстройинвест заключил договор с застройщиком, по условиям которого инвестор за счет собственных средств обеспечит строительство и передачу в собственность города учебного комплекса на 2 050 мест, в составе которого предусмотрены школа на 1,7 тыс. мест и детский сад на 350 мест. Мэр Москвы Сергей Собянин часто упоминает, что столица развивает социальную инфраструктуру во всех округах Москвы вместе с девелоперами", - добавила Пятова.