В Архангельске расселение аварийных деревянных домов намерены завершить к 2032 году

К сентябрю 2024 года в регионе планируют завершить программу по переселению из ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Расселение ветхих аварийных деревянных домов Архангельска завершится к 2030-2032 году, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время прямой линии в эфире местных телеканалов.

"Думаю, что такая перспектива может быть к 2030, ну, 2032 году с учетом тех темпов, которые сегодня взяла строительная отрасль, это становится вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей, когда в Архангельске расселят деревянные дома.

До конца 2023 года в регионе планируют ввести в эксплуатацию 44 многоквартирных дома, к сентябрю 2024 года - еще 27. "И этап переселения людей из аварийного жилья, которое признали таковым до 1 января 2017 года, мы должны полностью завершить. И, соответственно, с сентября следующего года мы можем приступить к реализации следующего этапа программы", - отметил глава региона.

На сегодня в области признали аварийными 4 874 дома общей площадью более 1,1 млн кв. м. Из них до конца 2024 года планируют расселить 246 тыс. кв. м.