Level Group планирует выйти в российские регионы

Девелопер изучает возможности реализации проектов в Санкт-Петербурге и Сочи

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Компания Level Group рассматривает площадки за МКАД для строительства жилья комфорт-класса, также девелопер изучает возможности реализации проектов в Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом ТАСС сообщил совладелец и генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

"У нас планы по покупке площадок стоят достаточно амбициозные. Мы сейчас активно смотрим на область - хотим иметь комфорт-класс за МКАД и даже начали смотреть на другие регионы, в частности Сочи и Санкт-Петербург", - сказал собеседник агентства.

Игнахин пояснил, что компания проанализировала рынки многих регионов России и не видит пока другие ниши, кроме Санкт-Петербурга и Сочи. При этом многое зависит от новых генпланов в этих городах.

Девелоперская компания Level Group создана в 2016 году. Компания фокусируется на строительстве жилья в пределах старой Москвы, портфель текущих проектов включает в себя жилые комплексы совокупной площадью более 1 млн кв. м.