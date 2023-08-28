На юго-востоке Москвы демонтировали старую дымовую трубу бывшей котельной

Высота объекта составляла 35 м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты выявили в районе Люблино старую дымовую трубу бывшей котельной, которую после демонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там уточнили, что специалисты контрольного ведомства обследовали участок по адресу: улица Совхозная, владение 51, строение 1.

"Поблизости с многоквартирными жилыми домами располагалась кирпичная дымовая труба старой котельной. Объект высотой 35 м не эксплуатировался и находился в заброшенном состоянии. Кроме того, ветхое состояние дымохода в дальнейшем могло привести к его разрушению. <…> Сооружение ликвидировано силами Госинспекции по недвижимости", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В столице проводится системная работа по сносу аварийных и восстановлению ветхих построек, благодаря чему последовательно создается качественная городская среда в разных районах Москвы, независимо от их удаленности от центра. Благоустройство, озеленение, расширение сети местных услуг, создание дополнительных рабочих мест и улучшение работы транспорта позволит сделать столичные районы одинаково комфортными, добавили в пресс-службе.