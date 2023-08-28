В Якутске началось строительство первого дома на территории нового микрорайона

Проект планируют реализовать до 2035 года

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Первая свая жилого 12-этажного дома нового микрорайона "Спортивный" установлена в Якутске.

"Сегодня действительно исторический момент, - сказал генеральный директор АО "Республиканское ипотечное агентство" Владимир Трегубов. - Сегодня мы с вами приступаем к установке первой сваи микрорайона "Спортивный". Это событие, которого наши горожане, мы все ждали очень давно".

Дом будет иметь 12 этажей и 3 подъезда. Согласно паспорту объекта, начало строительства намечено на третий квартал 2023 года с окончанием в первом квартале 2025 года. На территории нового микрорайона расположен 161 многоквартирный жилой дом, который подлежит расселению и сносу. Всего в кварталах "2", "4" и "17" планируется построить 46 многоэтажных жилых домов, 2 детских сада, 2 школы, многофункциональный спортивный комплекс. Жилье в новых домах "Спортивного" получат почти 14 тыс. человек.

Как отметил на мероприятии первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков, будет создан современный микрорайон со всей необходимой инфраструктурой и социальными объектами. Также предусмотрены крытая парковка, дорожная сеть и коммуникации.

Микрорайон "Спортивный" расположится на территории общей площадью свыше 50 га. 28 февраля в правительстве Якутии подписали распоряжение о комплексном развитии территории жилой застройки кварталов Якутска. Акционерное общество "Республиканское ипотечное агентство" назначено уполномоченным застройщиком. Срок реализации проекта - до 2035 года.

Мэр Якутска Евгений Григорьев отметил, что к 2032 году планируется ликвидировать полностью имеющееся в городе ветхое аварийное жилье.