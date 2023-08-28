В Москве на торги выставят участок под строительство спортивного центра

С победителем открытого аукциона подпишут договор на три года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выставят на торги участок земли в районе Теплый стан под строительство спортивного центра, площадь участка составляет 11,7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Город выставил на открытый аукцион право на строительство спортивного центра и оказание фитнес-услуг в районе Теплый стан. С победителем подпишут договор на три года. Он сможет разместить на земельном участке площадью 11,7 тыс. кв. м некапитальный объект площадью до 7 тыс. "квадратов", предназначенный для занятий физкультурой и спортом", - сказал руководитель департамента Иван Щербаков.

Отмечается, что участок находится рядом с многоквартирным домом по адресу: Ленинский проспект, дом 139. Спортивный центр должны построить в соответствии с действующими нормами градостроительного регулирования, в цветовой гамме существующей застройки. По завершении строительства инвестору предстоит подключить объект к инженерным коммуникациям, а также в течение всего срока действия договора поддерживать исправное техническое состояние всех его элементов, проводить необходимый ремонт и уборку территории.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 сентября, торги пройдут 19 сентября. Для участия в них необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.