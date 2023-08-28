В Новой Москве в 2026 году появится городская поликлиника на 520 посещений в смену

При запуске медицинского учреждения создадут около 300 рабочих мест

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Поликлиника на 520 посещений в смену появится в Сосенском поселении в Новой Москве в 2026 году, скоро стартует активная фаза строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В 2026 году в Сосенском поселении появится городская поликлиника на 520 посещений. В настоящее время проект детско-взрослой поликлиники в "Испанских кварталах" получил положительное заключение экспертизы. В ближайшее время стартует активная фаза его строительства. Объект будет возводиться в районе деревни Николо-Хованское, квартал 15, земельный участок 1Б", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По ее словам, ГК "А101" за счет собственных средств обеспечит строительство поликлиники и в рамках договора с Москомстройинвестом передаст ее городу. При запуске медицинского учреждения будет создано около 300 рабочих мест.

Здание разместится между первым и вторым районами жилого комплекса "Испанские кварталы". К учреждению смогут прикрепиться не менее 33 тыс. взрослых и 7 тыс. детей. Здесь откроются педиатрическое отделение, отделение лучевой и функциональной диагностики, физиотерапии, вакцинопрофилактики, стоматологии для детей и взрослых с кабинетом рентгенодиагностики, а также зона платных услуг, в том числе консультаций психолога. Кроме того, в поликлинике появится отделение реабилитации, а также аптечный пункт и буфет.

"Женская консультация займет два этажа. Здесь также начнет работу кабинет дежурного врача и доврачебного приема. Чтобы исключить пересечение беременных женщин с инфекционными больными, у женской консультации будут отдельный вход, лифт и лестницы. Обособленными станут и кабинеты дежурных врачей. Отдельный вход и возможность перекрыть доступ к этому блоку внутри здания обеспечит высокий уровень инфекционной безопасности", - уточнили в пресс-службе.

Здание будет напоминать треугольник с разноуровневой организацией пространства и атриумом, в котором расположится мягкая зона релаксации. За домашнюю атмосферу в поликлинике будут отвечать такие элементы, как электрический камин с эффектом живого пламени, фонтан, мягкая зона релаксации. Для детей предусмотрены маркерная стена, интерактивный пол, место для игр и творчества.