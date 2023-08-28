В Москве в ЖК построят паркинг с функцией посадки и высадки пассажиров у парадного лобби

Предусмотрено создание 13 зон для посадки и высадки, что соответствует количеству основных входных групп жилых корпусов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Разворотный круг для посадки и высадки пассажиров построят во всех входных группах жилых домов комплекса Luzhniki Collection в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Во всех входных группах жилых домов комплекса Luzhniki Collection на уровне минус 1 этажа подземного паркинга будет обустроен разворотный круг для посадки и высадки пассажиров. Жилой комплекс будет расположен по адресу: наб. Лужнецкая, вл. 2/4 (ЦАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, современные стандарты требуют особое внимание к развитию парковочного пространства в Москве. На территории ЖК Luzhniki Collection предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 1 932 машино-места с зоной посадки и высадки. Конструкция представляет собой разворотный круг у парадного лобби и является, с одной стороны, частью единого подземного пространства, с другой - ландшафтным оазисом перед входом. В центре каждого разворотного круга будет находиться клумба с композицией из вечнозеленых растений.

Руководитель Москомстройинвеста уточнила, что предусмотрено создание 13 зон для посадки и высадки, что соответствует количеству основных входных групп жилых корпусов. "Все они будут оснащены пешеходным тротуаром и системой подогрева покрытия в холодное время года. На минус 1 уровне также предусмотрены помещения внутренней инфраструктуры с доступом для жителей комплекса. В подземной части, помимо паркинга, предполагаются гостевые места для автомобилей и велопарковки", - подчеркнула Анастасия Пятова.

"Кроме этого, на уровне земли будет обустроен двор-сад со входами в каждый жилой дом. Таким образом, пешеходные и автомобильные потоки не пересекаются. Это способствует созданию комфортной и безопасной городской среды, что является, как неоднократно упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, одной из основных задач, стоящих перед столичными властями", - добавила Пятова.