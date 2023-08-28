На участке бывшей промзоны в Москве появятся жилые дома и общественно-деловые объекты

Всего планируется возвести более 550 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Инвестор планирует возвести на участке бывшей промзоны "Братцево" в Москве жилые дома и общественно-деловые объекты по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Проект комплексного развития участка бывшей промзоны "Братцево" в Войковском районе реализует группа компаний "Инград". Всего планируется возвести свыше 550 тыс. кв. м недвижимости, включая около 49 тыс. кв. м социальной и общественно-деловой застройки и более 501 тыс. кв. м жилья, из них - 90 тыс. кв. м жилья по программе реновации.

"В настоящий момент инвестор получил разрешение на строительство первых объектов в проекте редевелопмента бывшей промзоны "Братцево". <...> В рамках первого этапа там появятся жилые и общественно-деловые объекты общей площадью 136 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Сейчас идет подготовка площадки к началу строительно-монтажных работ", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что новый квартал будет расположен в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью - на автомобиле можно за две минуты доехать до Ленинградского шоссе и за 10 минут - до Третьего транспортного кольца, пешком - две минуты до станции МЦК "Балтийская" и 15 минут - до станции метро "Войковская".

"[Проект] включает возведение 10 жилых секций переменной этажности - от 1 до 35 этажей, рассчитанных в общей сложности на 1,5 тыс. квартир. Также в рамках проекта будет построен детский сад для 325 воспитанников, школа для 750 учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Кроме того, инвестор планирует создать комфортные общественные пространства для жителей", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана.

Архитектура жилого квартала сочетает в себе оригинальные фасады с применением природных цветов с различными видами облицовки. Каждое здание будет уникальным, сохраняя при этом единую гармонию проекта.