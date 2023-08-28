В столичном районе Царицыно более 3,5 тыс. человек получили квартиры по реновации

Район лидирует по количеству переселенных москвичей на юге столицы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Квартиры по программе реновации за шесть лет в московском районе Царицыно получили более 3,5 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"По итогам шести лет реализации программы реновации правообладателями современных квартир в Царицыне стали более 3,5 тыс. человек, которые ранее жили в 17 старых домах. Горожанам предложили квартиры в шести современных новостройках. Сейчас район лидирует по количеству переселенных москвичей на юге столицы. Всего в округе новые квартиры получили более 10,2 тыс. человек", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Участникам программы реновации предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, сантехникой и необходимым оборудованием. Первые этажи в новостройках нежилые, там размещают коммерческие объекты. Дворы благоустроены и озеленены, организованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что по программе реновации в районе Царицыно первые пятиэтажки снесли в первом квартале этого года. Они находились на улице Ереванской, дом 10, корпуса 1 и 2. Жители старых домов получили квартиры в первой переданной под заселение реновационной новостройке на территории района Царицыно, построенной по адресу: улица Ереванская, дом 8.

"На сегодня в Царицыно демонтировано уже семь домов из старого жилого фонда, а в целом в Южном административном округе Москвы снесено 22 расселенных жилых дома", - уточнил Левкин.