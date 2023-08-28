Два корпуса в ЖК "Алхимово" в Новой Москве ввели в эксплуатацию

В двух корпусах инвестор создал 1 068 квартир площадью более 43,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов №7 и 8 третьей очереди жилого комплекса "Алхимово" в Новомосковском административном округе столицы. Новостройкам присвоен адрес: пос. Рязановское, ул. Уточкина, д. 5, корп. 1 и 2, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Новые корпуса построены по монолитной технологии и рассчитаны на 760 и 308 квартир соответственно. Строения образуют единое пространство с общим двором и ограждением по периметру, на прилегающей территории размещены игровая площадка, воркаут-зона и пергола для тихого отдыха", - сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, девелопер проекта - группа "Самолет". В двух корпусах инвестор создал 1 068 квартир площадью более 43,5 тыс. кв. м. Помимо квартир в зданиях предусмотрено 33 коммерческих помещения суммарной площадью 3,6 тыс. кв. м. Во всех квартирах выполнена отделка, в ванных комнатах установлено сантехническое оборудование. Часть квартир передадут собственникам с меблировкой - кухонным гарнитуром.

Пятова отметила, что корпус №7 - это П-образное здание переменной этажности, от 11 до 15 этажей. Корпус №8 представляет собой 12-этажное здание прямоугольной формы. Фасады зданий выполнены в сочетании облицовочного кирпича и штукатурки. Их цветовое решение перекликается с цветовой гаммой оформления фасадов первой и второй очередей строительства. В рамках озеленения посажены многолетние лиственные и хвойные деревья, а также кустарники.

Как резюмировала Пятова, на данный момент в ЖК "Алхимово" введены в эксплуатацию семь жилых домов почти на 2,8 тыс. квартир и первый детский сад на 275 мест, который девелопер передает городу. Также продолжается возведение корпусов следующих очередей и школы, рассчитанной на 1,2 тыс. мест, - ее ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год", - заключила она.