На юге Москвы ликвидировали незаконный комплекс торговых объектов

Общая площадь самостроев составляла 565 кв. м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Самострои, в которых вели незаконную коммерческую деятельность, демонтировали на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной госинспекции по недвижимости.

Инспекторы контрольного ведомства выявили самовольные постройки на улице Котляковской, владение 6, строения 3, 5-11. Объекты использовали для продажи продуктов.

"Земельный участок оформлен в аренду для эксплуатации производственных зданий завода. Нарушив договорные отношения, арендатор возвел девять строений, которые использовал под торговые цели. В их числе пункт разгрузки товара, торговые точки, контейнеры и бытовка. Комплекс объектов площадью 565 кв. м возвели на участке без оформления земельно-правовых отношений и с нарушением градостроительных норм", - сказал глава надзорного ведомства Иван Бобров.

Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли незаконное использование территории и совместно с арендатором демонтировали самострои.