Эксперт заявил, что создание школ с функциями домов культуры улучшит городскую среду

По словам гендиректора ГК "А101" Игнатия Данилиди, создание в школах подобного функционала обходится в 13% от общего объема затрат в проекте

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Создание в школах дополнительных функций для жителей всего района помогает повысить качество городской среды. Реализация такого функционала требует дополнительных 13% от общего объема затрат в проект образовательного учреждения, высказал мнение генеральный директор ГК "А101" Игнатий Данилиди в ходе Московского урбанистического форума.

"Проектирование и строительство школ с возможностью развивать в них функционал физкультурно-оздоровительных комплексов, общественных центров и домов культуры позволит оптимизировать решения по градостроительному планированию районов и объем затрат на создание общественной инфраструктуры. При этом повышается качество социальной среды в городе", - сказал Данилиди.

По его словам, создание в школах подобного функционала обходится в 13% от общего объема затрат в проекте. Так, объем вложений в строительство и оснащение современного школьного здания на 1 тыс. учеников составляет примерно 2,5 млрд рублей, а создание в нем дополнительного функционала обойдется примерно в 330 млн рублей.

Данилиди также отметил, что наличие разнообразного функционала в школах может приносить дополнительный доход. "Жители наших районов в среднем тратят около 45% своих доходов в месте проживания, в том числе на услуги спортивных, образовательных и творческих объектов. Линейку качественных сервисов можно предлагать и в рамках "многофункциональных школ", а часть полученных сумм - направлять на развитие дополнительных социальных программ", - считает он.

В то же время, по его словам, чтобы общественные активности в школе были максимально разнообразными, в штате образовательного учреждения можно было бы предусмотреть руководителя общественных проектов.

"А101" - инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших девелоперов Москвы. В настоящее время портфель текущих проектов группы составляет порядка 1,5 млн кв. м в рамках комплексного развития новых территорий столицы. В 2022 году ГК "А101" ввела в эксплуатацию более 827 тыс. кв. м недвижимости, что почти в два раза превышает показатели 2021 года.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.