В районе Царицыно снесли седьмой дом по программе реновации

Здание демонтировали при помощи технологии "умного" сноса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Седьмой дом снесен в столичном районе Царицыно в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Очередную пятиэтажку снесли по программе реновации в районе Царицыно - дом был демонтирован по адресу: Ереванская улица, дом 6, корпус 2. Он стал уже седьмым, снесенным в районе Царицыно и 22-м в ЮАО. Жители пятиэтажки переехали в новостройку на Каспийской улице, дом 28/4", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, здание демонтировали при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. "Основными принципами "умного сноса" являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов "умного сноса" является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", - заключили в пресс-службе.