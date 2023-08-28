Ввод жилья в Ярославской области вырос на 6,9% по сравнению с 2022 годом

Глава региона Михаил Евраев назвал строительство одним из ключевых направлений развития области

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Ввод жилья в эксплуатацию в Ярославской области в первые семь месяцев 2023 года превысил 290 тыс. кв. м, что на 6,9% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Более 590 тыс. кв. м жилья введено в Ярославской области за семь месяцев текущего года. Рост объемов жилищного строительства в регионе за семь месяцев составил 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - сообщила пресс-служба.

По словам губернатора Михаила Евраева, строительство является одним из ключевых направлений развития региона.

"Несмотря на сложную ситуацию в стране, нам необходимо поступательно двигаться к достижению показателя в 1 млн кв. м ежегодно вводимого жилья. Чем больше мы построим, тем доступнее будет жилье для жителей региона. При строительстве нового жилья также важно развивать социальную инфраструктуру, параллельно создавая детские сады, поликлиники, школы", - цитирует Евраева пресс-служба.

В регионе строят объекты в рамках реализации правительством области национальных и федеральных проектов "Образование", "Демография", "Здравоохранение", "Культура", "Жилье и городская среда", "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Также идет работа по созданию комфортной образовательной среды: в Ярославле строятся три новые школы и детский сад, еще три школы - в селе Погорелка Рыбинского района, Угличе и поселке Заволжье Ярославского района. Новые школы откроются 1 сентября в Борисоглебском муниципальном районе и в селе Марково Ростовского района.

В 2023 году открылся Дом культуры в деревне Вякирево Угличского района, выданы разрешения на ввод поликлиники в Ярославле, спального корпуса для ветеранов войны и труда в селе Новое Некрасовского района, в ближайшее время введут хирургический корпус областной онкологической больницы. Продолжается строительство центра культурного развития в Данилове и волейбольного центра в Ярославле. Планируется в 2023-2024 годах ввести очистные сооружения в Ярославле, Ростове и Любиме, а также станции водоочистки и водозабора в райцентре Новый Некоуз, говорится в сообщении.