В Зеленограде реконструируют цеха под производство силовых кабелей и переработки металла

Суммарная поэтажная площадь комплекса производственных зданий после работ превысит 18 тыс. кв. м

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Реконструкцию комплекса зданий для размещения производства по изготовлению силовых кабелей и переработке металла проведут в Зеленограде, об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"В Зеленограде проведут реконструкцию комплекса зданий, где можно будет разместить производство по изготовлению силовых кабелей и переработке металла. Объект будет размещен в районе Силино по адресу: г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, вл. 42 (ЗелАО)", - говорится в сообщении.

В тексте со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову добавили, что сейчас на земельном участке в 3,75 га расположены производственные здания площадью более 14, 5 тыс. кв. м.

"Принятое решение позволит инвестору АО "Концэл" реконструировать имеющиеся объекты. Суммарная поэтажная площадь комплекса производственных зданий после реконструкции составит 18 747 кв. м", - процитировали Пятову.

Поясняется, что предприятия кабельной промышленности города непрерывно модернизируют свои производственные площадки. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в настоящее время в Москве работают свыше 15 таких заводов. Кабельная продукция столичного производства востребована во многих отраслях - в строительстве, добывающей промышленности, авиастроении, коммуникациях, робототехнике и даже в медицине.