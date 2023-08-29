В Москве завершили переселение свыше 500 домов в рамках программы реновации

В настоящее время ведется заселение 240 "стартовых" домов, построенных в рамках программы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 500 домов полностью расселили с начала программы реновации в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации активно реализуется. С момента ее старта уже полностью завершено расселение 504 домов, из них 260 зданий уже снесено". - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что в настоящее время ведется заселение 240 "стартовых" домов, построенных в рамках программы.

"Переселены или находятся в переселении 129 тыс. жителей в 89 районах столицы. Новоселье из которых отпраздновали около 106 тыс. жителей", - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего же в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено 5 175 домов. Для ее реализации подобраны 592 "стартовые" площадки.