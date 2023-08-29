В Зеленограде 1,9 тыс. жителей получили квартиры по программе реновации

В ЗелАО для переселения построили шесть новостроек, один дом возводится, а также планируется в ближайшее время начать строительство еще двух домов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Около 1,9 тыс. жителей Зеленограда получили ключи от квартир в рамках программы реновации, переезд начался в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В Зеленограде переезд по программе реновации начался в 2020 году. За это время город предложил новые равнозначные квартиры жителям из 11 старых домов. Сейчас около 1,9 тыс. москвичей стали правообладателями квартир в пяти новостройках. С начала 2023 года договоры на жилье с департаментом городского имущества оформили почти 800 горожан, проживающих в округе", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, слова которого приводятся в тексте, согласно утвержденным мэром Москвы этапам переселения, в Зеленограде начато расселение 11 домов в первом этапе, к расселению еще одного дома приступят в ближайшее время. Во втором этапе будет начато расселение 15 домов, затем жителей оставшихся семи домов переселят в третьем этапе.

Всего в ЗелАО для переселения жителей построено шесть новостроек, один дом строится, а также планируется в ближайшее время начать возведение еще двух домов.