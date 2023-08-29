В Черемушках построят дом по реновации площадью 25 тыс. кв. м

Максимальная высота новостройки составит 95 м

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Жилой дом по программе реновации планируется построить на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Рассматриваемый участок свободен от застройки, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Дом по реновации будет построен на небольшом участке площадью около половины гектара. Территория полностью освобождена от капитальных строений. Реализация программы улучшит не только условия жизни будущих владельцев квартир, но и положительно повлияет на развитие инфраструктуры района Черемушки", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она добавила, что максимальная высота здания составит 95 м. "Согласно утвержденной документации, на участке допускается строительство здания площадью около 25 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

Строительство предполагается по адресу: улица Профсоюзная, земельный участок 32/1, район Черемушки. Он расположен в шаговой доступности от станции метро "Новые Черемушки". Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки по этому адресу.

Программа реновации жилищного фонда была принята в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года. На данный момент в рамках программы переехали около 20 тыс. человек.