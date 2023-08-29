В Москве выставят на торги восемь участков под индивидуальное жилищное строительство

Общая площадь объектов превышает 1 га

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выставят осенью на торги по продаже земельные участки для возведения частных жилых домов, объекты расположены в Троицком и Восточном административных округах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Город выставит на торги по продаже восемь земельных участков общей площадью более 1 га. Семь из них расположены в Троицком административном округе - в поселениях Михайлово-Ярцевском, Первомайском и Новофедоровском. Еще один - на востоке столицы, в районе Косино-Ухтомский. Граждане смогут построить на них жилые дома площадью от 266 до 797 кв. м", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что четыре участка расположены в поселении Михайлово-Ярцевское, квартал №175, и примыкают друг к другу. К участкам подходит подъездная дорога, в 1 км от них находится заказник "Поляница". Два объекта расположены в деревне Хатминки поселения Первомайское. По одному лоту выставят на торги в деревне Зверево поселения Новофедоровское и на улице Камова в Косино-Ухтомском районе столицы.