На востоке Москвы ликвидировали незаконный склад

Объект располагался вблизи жилых домов на огражденной забором территории, его использовали под складские цели

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты выявили незаконный склад на востоке Москвы, объект демонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там сообщили, что сотрудники контрольного ведомства выявили самовольную постройку по адресу: улица Главная, владение 21А, строение 1. Объект располагался вблизи жилых домов на огражденной забором территории. Его использовали под складские цели.

"Арендатор земельного участка возвел строение площадью 110 кв. м, нарушая договор аренды. Территория предоставлена для благоустройства и эксплуатации хозяйственного двора здания, расположенного на смежном участке, без права строительства. Оснований для размещения строения не было, разрешительную документацию арендатор не оформлял. <...> Сейчас незаконная постройка демонтирована", - сказал начальник ведомства Иван Бобров.