Трутнев предложил изменить законодательство для ускорения строительства в ДФО

За семь месяцев 2023 года на Дальнем Востоке ввели в эксплуатацию почти 2,3 млн кв. м жилья

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил внести изменения в законодательство для ускорения строительных процедур на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба полпреда.

"Сегодня подготовительный этап, связанный с получением разрешения на строительство, оформлением документации занимает столько же времени, сколько и сама стройка. Сокращение сроков прохождения документации, уменьшение количества документов создают значительный положительный эффект. Примером могут являться те изменения в законодательстве, которые применяются для восстановления освобожденных территорий. Уверен, что этот опыт можно использовать и на Дальнем Востоке", - цитирует пресс-служба Трутнева.

В 2022 году на Дальнем Востоке ввели более 3,5 млн кв. м жилья, за первые семь месяцев 2023 года общий ввод составил почти 2,3 млн кв. м. Среди регионов, территории которых частично или полностью входят в Арктическую зону, наибольшие объемы жилищного строительства отмечены в Красноярском крае, Архангельской области и Карелии.

В свою очередь, министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков добавил, что сроки получения разрешений на строительство стали меньше - в среднем по ДФО срок сократился на 9 дней - до 74 дней. Общий срок получения в аренду земельного участка по ДФО сократился на 25 дней - до 45 дней.

По мнению заместителя Министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, необходим комплексный подход для дальнейшего развития строительной отрасли с вовлечением новых земельных участков и запуском проектов, что повысит инвестиционную привлекательность региона. "В рамках комплексного развития территорий в ДФО определены 72 территории с градостроительным потенциалом в 7,3 млн кв м. В части комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры всеми регионами Дальнего Востока представлены проекты региональных программ на 2023-2027 годы. В рамках программ планируется построить, реконструировать и модернизировать 686,2 км сетей, шесть объектов водоотведения и четыре объекта теплоснабжения", - заметил он.

Программа "Дальневосточный квартал" была разработана в 2021 году Минвостокразвития России для поддержки проектов масштабной застройки в городах на Дальнем Востоке. В частности, она нацелена на создание нового уровня комфортной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене.