В составе проблемного ЖК "Царицыно" в Москве построят шесть социальных объектов

В районе строятся поликлиника, детские сады, школы и образовательный комплекс

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Шесть социальных объектов будет построено для жителей проблемного жилого комплекса "Царицыно". Об этом сообщил при посещении одного из них - строящейся детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену - депутат Мосгордумы, Герой России и летчик-космонавт Олег Артемьев.

"Эта поликлиника - очень важный, значимый для жителей и района объект. Буквально через месяц она уже начнет функционировать, примет первых посетителей. Думаю, для жителей всего района, и в первую очередь жилого комплекса "Царицыно" это будет огромный подарок", - сказал Артемьев, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Как уточнил представитель генподрядчика, поликлиника оснащена современным оборудованием.

"Помимо поликлиники в районе возводятся пять образовательных объектов. Это два детских сада на 460 мест, две общеобразовательные школы на 825 мест каждая, а также образовательный комплекс на 1 175 мест, в состав которого войдут школа на 825 мест и детский сад на 350 мест. Один из детских садов должен быть достроен до конца текущего года, остальные объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в рамках развития инфраструктуры в непосредственной близости от жилого комплекса будут открыты две станции строящейся Бирюлевской линии метро. "После того, как все эти объекты будут построены, район сможет нормально функционировать. А жители получат все условия для комфортной, удобной жизни", - добавил Артемьев.

На контроле у города

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году по адресу: 6-я Радиальная улица, вл. 7. Из 22 корпусов были введены только восемь. Затем застройщик АО "МКХ" был признан банкротом и свои обязательства перед дольщиками не исполнил. В результате было принято решение о достройке жилого комплекса за счет средств бюджета города. Первая очередь объекта введена в эксплуатацию в 2019-2020 годах.

В начале марта этого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о достройке всех жилых объектов в проблемном ЖК "Царицыно". Силами города было достроено 14 жилых корпусов общей площадью порядка 650 тыс. кв. м. Восстановлены права около 5 тыс. обманутых дольщиков. Сейчас ведется передача ключей гражданам в оставшихся корпусах.