Лобби INDY Towers в Москве выполнят в стиле японского минимализма

Центром композиции станет вертикальный водопад высотой более 3 м

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа "Аквилон" совместно с бюро UNK design разработала концепцию гранд-лобби жилого комплекса INDY Towers. Парадная входная группа будет оформлена в духе японского минимализма и впишется в общий стиль проекта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Площадь лобби составит 266,3 кв. м. Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба, в основе лаконичного стиля входных групп - плавные линии декора и природные материалы. "Игра света благодаря панорамному остеклению с геометричными рамами будет служить естественным оформлением интерьера: преломляясь, солнечные лучи будут наполнять пространство необычными узорами. Завершат образ композиции из живых цветов, вертикальный водопад высотой более 3 м и арт-объекты", - сказал Кузнецов.

Также в Москомархитектуре уточнили, что гранд-лобби в современных жилых комплексах - это общественное пространство, которое играет важную роль в формировании образа проекта. Как подчеркнули в ведомстве, "входные группы также определяют настроение жителей". "Лобби в INDY Towers продумано так, что оно будет подстраиваться под естественные биоритмы человека. Оно будет вдохновлять резидентов с утра и встречать умиротворяющей обстановкой с мягким светом и расслабляющей музыкой вечером", - отметил директор по продажам Группы "Аквилон" в Москве и Московской области Алексей Лысенко.

Так, главное лобби в INDY Towers будет представлять собой гостиную с мягкой мебелью, где можно будет отдыхать, общаться с соседями или проводить деловые встречи. В главной входной группе проекта также разместится стойка ресепшена с консьерж-сервисом и постом охраны.

"Во время работы с пространством лобби мы вдохновлялись общей эстетикой востока, которая присуща INDY Towers, но сделали это деликатно и сбалансировано. Мы использовали в отделке характерные для азиатской культуры материалы: дерево и камень. Мы задействовали также стихию воды - центром композиции стал вертикальный водопад, окруженный зеленью, который будет создавать в лобби особую атмосферу", - резюмировала руководитель и партнер UNK design Марина Димова.