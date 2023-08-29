В Пресненском районе Москвы построили офисно-деловой центр

Здание общей площадью 5,8 тыс. кв. м возвели на улице 2-й Звенигородской

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Строительство офисно-делового центра завершили в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"В офисном центре предусмотрены три отдельных офиса, по одному на этаж, с возможностью объединения для одного арендатора. Офисное пространство каждого этажа сформировано по общему принципу с расположением рабочих мест сотрудников по периметру здания вокруг инженерно-технической зоны центрального ядра, включающей эвакуационные незадымляемые лестницы, лифтовые шахты, серверные", - сказал Левкин, чьи слова привела пресс-служба департамента.

Он уточнил, что 4-этажное здание общей площадью 5,8 тыс. кв. м с подземным паркингом на 22 машино-места расположено на территории квартала Lucky+. На первых этажах находятся помещения общественного назначения с самостоятельными входами: лобби офисной части, ресторан, предприятие быстрого питания и прочее. Фасад здания выполнен в современном стиле, в отделке использован клинкерный кирпич серого цвета и светопрозрачные конструкции с алюминиевым профилем, окрашенным в черный цвет.

Объект возведен по адресу: улица 2-я Звенигородская, владение 12, строение 6. Проект был реализован в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, ежегодно формируемой с 2011 года на основании госпрограммы "Градостроительная политика".