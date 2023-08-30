Почти половина опрошенных россиян делали ремонт в съемном жилье

Отмечается, что 64% респондентов оплачивали работы сами, а 36% - в счет стоимости аренды

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти половине жителей России приходилось делать ремонт в жилье, которое они снимали, сообщила пресс-служба страховой компании "Росгосстрах".

"49% россиян делали ремонт в арендуемом жилье", - говорится в сообщении.

По информации "Росгосстраха", 45% респондентов снимают жилье менее одного года. Еще четверть - один-два года, а 11% - более трех лет. За это время крупный ремонт в арендуемой квартире сделали 26% опрошенных, 23% ограничились мелким ремонтом. Еще 16% сказали, что собственники жилья запретили им делать ремонт. 64% россиян делали ремонт в счет арендной платы, а 36% - за свой счет: 38% потратили на него от 50 до 100 тыс. рублей. Каждый пятый (21%) - от 20 до 50 тыс. рублей. Четверть опрошенных уложились в сумму до 20 тыс. рублей. Остальные потратили на ремонт более 100 тыс. рублей.

Примерно четверть респондентов (26%) меняли или ремонтировали сантехнику, чуть меньше (22%) переклеивали обои, каждый пятый (20%) ремонтировал балкон, а 19% покрасили стены или потолки. 17% опрошенных поменяли мебель.

Также у респондентов спрашивали, застраховано ли жилье, которое они арендуют. Утвердительно на этот вопрос ответили только 18% опрошенных; 44% не обладают подобной информацией, а 37% сказали, что жилье не застраховано.

По мнению директора департамента андеррайтинга немоторных видов страхования ПАО СК "Росгосстрах" Екатерины Зенченко, при заключении договора аренды следует уточнять эту информацию у владельца квартиры. "Не только арендаторы, но и владельцы квартир вкладывают немалые деньги в ремонт при подготовке своей недвижимости к сдаче. <...> Заключая договор, обратите внимание, чтобы в нем были предусмотрены страховые выплаты на случай пожара, залива, кражи и других неприятностей с жильем", - приводит пресс-служба ее комментарий.

Опрос проводился в июле 2023 года среди 1 211 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.