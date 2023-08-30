Более 7 тыс. москвичей получили квартиры на северо-западе города по программе реновации

Больше всего правообладателей новых квартир появилось в Северном Тушине

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Переселение по программе реновации в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы идет в пяти районах. Правообладателями новых квартир стали более 7 тыс. жителей из 36 старых домов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

"На северо-западе Москвы с начала реализации программы реновации ключи от квартир получили около 7,2 тыс. жителей, еще почти 200 человек осматривают предложенные городом варианты жилья и оформляют необходимые документы. Больше всего правообладателей новых квартир появилось в Северном Тушине - более 2,3 тыс. человек, в Хорошево-Мневниках - 2,2 тыс. и в Щукине - одна тысяча москвичей", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как добавили в ведомстве, в 2023 году договоры на новое жилье в СЗАО оформили около 550 человек. С начала действия программы к переселению приступили жители 36 старых домов, а всего в программу реновации вошел 431 дом.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что за все время действия программы реновации в Северо-Западном административном округе ввели в эксплуатацию 14 новостроек на 3 106 квартир, которые переданы под заселение. В округе завершен снос 16 старых домов - на их месте появятся новостройки и необходимая горожанам современная инфраструктура. Кроме того, для волнового переселения жителей в СЗАО строится 10 зданий, еще 8 домов проектируется.

Всего в столичную программу реновации включено 5 175 домов, в которых проживает около 1 млн жителей.