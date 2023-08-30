В районе Покровское-Стрешнево ликвидировали более 2,7 тыс. кв. м самостроя

Объекты использовали в складских и офисных целях

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Три надстройки, две пристройки и отдельно стоящее нежилое строение общей площадью свыше 2,7 тыс. кв. м демонтировали на территории складского хозяйства на северо-западе Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"Территория предоставлена в аренду для эксплуатации существующих построек складского хозяйства, строительство или реконструкция здесь не предусмотрены. Работы по надстройке зданий с пристройками и возведение нового объекта осуществили без оформления прав на землю под стройку, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Самострой общей площадью более 2,7 тыс. кв. м использовали в складских и офисных целях", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба инспекции.

Как уточнили в ведомстве, специалисты обнаружили комплекс самостроев на земельном участке по адресу: 2-й Тушинский проезд, владение 12. Инспекторы установили, что на территории расположен имущественный комплекс - из них три строения были незаконно надстроены и возведены две пристройки. Кроме того, собственник самовольно построил отдельно стоящий нежилой объект площадью более 1,9 тыс. кв. м.

Собственник добровольно демонтировал незаконные постройки и привел площадь построек в соответствие с разрешительными документами.