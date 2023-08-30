Инвестор сможет открыть спортцентр на 1-й Владимирской улице в Москве

Площадь предоставленного для этих целей здания составляет 7,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Здание площадью 7,4 тыс. кв. м на востоке Москвы выставлено на городские торги по аренде. Будущий арендатор сможет открыть там спортивный центр, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Предпринимателей приглашают к участию в открытом аукционе на право аренды трехэтажного здания площадью 7,4 тыс. кв. м. С победителем заключат договор на 25 лет, в течение которых он сможет оказывать спортивные, физкультурно-оздоровительные и иные сопутствующие услуги. Размер годовой арендной платы за объект определится в ходе торгов", - сказал Щербаков, чьи слова привела пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, здание расположено по адресу: 1-я Владимирская улица, дом 10б, строение 3. Рядом находятся жилые дома, образовательные учреждения и офисные здания, в шаговой доступности есть автобусные и трамвайные остановки, а также станции "Шоссе Энтузиастов" и "Перово" Калининской линии московского метрополитена.

"Аукцион пройдет 28 сентября, заявку на участие в нем можно подать до 25 сентября. Для этого необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы", - заключили в департаменте.