ВТБ с момента запуска промышленной ипотеки оформил кредитов на 7,4 млрд рублей

Пресс-служба кредитной организации сообщила, что наибольший объем средств получили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ с момента запуска в декабре 2022 года промышленной ипотеки оформил в рамках этой программы кредитов на общую сумму в 7,4 млрд рублей. Наибольший объем средств получили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"С момента старта программы промышленной ипотеки в декабре 2022 года ВТБ заключил с клиентами среднего и малого бизнеса кредитные соглашения на 7,4 млрд рублей. Одобрение банка получили проекты еще на 5,8 млрд рублей", - указали в ВТБ.

Промышленной ипотекой в ВТБ воспользовались производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, различного оборудования, ювелирных изделий и другой продукции. Наибольший объем средств по программе получили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области, уточнили в пресс-службе. При этом средняя сумма кредита в рамках промышленной ипотеки составляет 85 млн рублей, а средний срок - шесть лет.

О программе

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготного кредита до 500 млн рублей сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку до 10 тыс. кв. м недвижимости для промышленного производства. В марте 2023 года Мишустин заявил, что выдачу льготных кредитов распространят на строительство, модернизацию и реконструкцию заводских помещений.