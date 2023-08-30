В Москве дольщикам трех корпусов первой очереди ЖК "Событие" выдали ключи

В настоящее время собственникам переданы ключи от 1 032 квартир, а также 32 нежилых помещения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Компания "Донстрой" завершила выдачу ключей дольщикам трех корпусов первой очереди ЖК "Событие" на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Новостройкам в районе Раменки присвоен почтовый адрес: ул. Янковского, д. 1, к. 1, к. 2 и к. 3.

"По информации девелопера, в настоящее время собственникам переданы ключи от 1 032 квартир, а также 32 нежилых помещения. <...> Инвестор также провел благоустройство прилегающей территории. Корпуса имеют собственный огороженный озелененный внутренний двор. Он представляет собой пространство со спортивной зоной и тренажерами, зоной для занятий йогой и детской игровой площадкой. Для маломобильных жителей организован безбарьерный доступ во входные группы и лифтовые холлы", - значится в сообщении.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что общая площадь трех корпусов составляет более 165 тыс. кв. м. На первых этажах трех зданий расположены объекты торговли и услуг площадью 6 261 кв. м. Во всех корпусах есть двухуровневый подземный паркинг, в сумме рассчитанный на 791 автомобиль.

"На территории жилого комплекса, помимо жилья, предусмотрены объекты социальной и социально-бытовой инфраструктуры. В проекте уже работают продуктовые магазины, аптеки, кафе и строительный магазин. Что касается социальных объектов - на территории ЖК появится учебный комплекс на 2 050 мест, в составе которого предусмотрены школа на 1,7 тыс. мест и детский сад на 350 мест. Комплекс будет передан городу, соответствующий договор застройщик уже подписал с Москомстройинвестом. Также планируется построить еще один детский сад на 350 мест и коммерческий образовательный центр на 1 050 мест", - уточнила Пятова.

Как заверили в пресс-службе ведомства, вблизи новых корпусов будет создан ландшафтный парк площадью 24 га, первая очередь парка в 12 га уже введена и доступна для посещения. Он станет общей зоной отдыха для жителей трех комплексов: "Событие", "Огни" и жилого дома "Река".