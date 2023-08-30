На месте бывшей промзоны "Братцево" в Москве построят более 700 тыс. кв. м недвижимости

Также проводится комплексное благоустройство территорий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Несколько жилых кварталов построят на участках бывшей промышленной территории "Братцево" на севере Москвы. В рамках проектов будет возведено свыше 700 тыс. кв. м недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На участках бывшей промзоны "Братцево", расположенной в Войковском и Головинском районах, реализуют несколько проектов жилых кварталов. Здесь будет построено более 700 тыс. "квадратов" недвижимости, включая социальные объекты и жилье, в том числе по программе реновации. Также инвесторы проводят комплексное благоустройство территорий", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра добавил, что также в Головинском районе на участке бывшей промзоны "Братцево" компания "РГ-Девелопмент" ведет строительство жилого квартала общей площадью свыше 200 тыс. кв. м. "На участке "Братцево" расположены здания бывшей мануфактуры "Йокиш". Застройщик восстановит их и приспособит под современное использование. Будут восстановлены фабричная водонапорная башня и объект культурного наследия "Контора", они станут частью нового жилого квартала. Один из корпусов оборудуют под детский сад на 171 место", - уточнил Бочкарев.

Как отметили в компании, один корпус уже введен в эксплуатацию. "Проект ЖК "Михалковский" находится в активной стадии строительства. Первый корпус в стилистике краснокирпичной архитектуры площадью 34 тыс. "квадратов", рассчитанный на 462 квартиры, введен в эксплуатацию. На корпусе №3 ведется облицовка фасадов. Еще несколько корпусов находятся в процессе проектирования и проведения экспертизы", - прокомментировала генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

Другим инвестором реализуется проект редевелопмента бывшей промзоны "Братцево" по программе комплексного развития территорий в Войковском районе. "В 2022 году город заключил с компанией "Инград" договор о реорганизации площадки. По проекту здесь планируется строительство свыше 550 тыс. кв. м недвижимости, включая 90 тыс. кв. м для программы реновации. Помимо жилья здесь появится школа на 750 учащихся, детский сад на 325 воспитанников и общественно-деловой объект с физкультурно-оздоровительным комплексом. Территория будущего квартала будет благоустроена", - заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее начатые проекты

Также на территории бывшей промзоны "Братцево" в Войковском районе продолжается развитие масштабного современного жилого квартала "Невский" от концерна "Крост", который занимается развитием бывшей депрессивной территории с 2013 года.

"В рамках комплексного развития уже построено и сдано в эксплуатацию семь жилых корпусов <...>, создана торговая галерея "Невский причал" площадью 15,6 тыс. кв. м, построен научно-производственный технопарк площадью более 16 тыс. кв.м, создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест в сфере науки, технологий и промышленности. Проведена комплексная очистка и благоустройство Головинского канала, создана набережная для прогулок и отдыха, которая уже стала центром притяжения для всех жителей района", - сообщили в пресс-службе стройкомплекса.

Кроме того, в 2023 году концерн приступил к строительству многофункционального комплекса "Невский 18" общей площадью 40 тыс. кв. м., спроектированный по принципу вертикально-горизонтального города.

"Реконструкция промзоны "Братцево" и создание на ней современного квартала "Невский" ведется в соответствии с "теорией города" концерна "Крост", которая включает в себя принцип 15-минутного полицентричного города, вертикально-горизонтальное проектирование жилых кластеров, создание якорных центров притяжения внутри кварталов и формирование жилых сообществ по принципу "Живи. Работай. Отдыхай.", - заключили в пресс-службе.