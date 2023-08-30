Москомэкспертиза согласовала проект дома по программе реновации на Авиационной улице

В квартирах выполнят все отделочные работы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию на строительство жилого дома с инженерными сетями и благоустройством по программе реновации в районе Щукино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Объект возведут на северо-западе столицы по адресу: ул. Авиационная, з/у 61/1.

"В квартирах будут выполнены все отделочные работы, а также установлены розетки, осветительные приборы, двери. На кухнях запланирована установка мойки и плиты, в ванных комнатах - основной сантехники", - сказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба.

Новостройка на 354 квартиры будет состоять из двух отдельно стоящих жилых секций, которые объединит подземная автостоянка. Всего запроектировано 71 квартира с одной комнатой, 238 -двухкомнатных и 45 - трехкомнатных квартир. Некоторые из них будут адаптированы для маломобильных граждан. На первых этажах секций создадут места общего пользования с тамбуром, вестибюлем, колясочной и помещением уборочного инвентаря.

"В ходе благоустройства придомовой территории будут устроены проезды и тротуары, оборудованы детская и спортивная площадки, места отдыха, установлены малые архитектурные формы. Также специалисты разобьют газоны и цветники", - заключили в комитете.