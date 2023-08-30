В Москве в бывшей промзоне приступили к строительству подземной части технопарка

На "Октябрьском Поле" также ведется строительство жилья и социальной инфраструктуры

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Устройство монолитных конструкций подземной части технопарка началось в бывшей промзоне "Октябрьское Поле" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

Бывшая промзона "Октябрьское Поле" стала первой территорией, о комплексном развитии которой в 2020 году был заключен договор с инвестором. Реорганизацию участка общей площадью 5,9 га проводит компания "РГ-Девелопмент".

"Восьмиэтажный технопарк площадью около 12 тыс. кв. м возводится в городском квартале "Октябрьское Поле" по программе комплексного развития территорий. В нем запланирован подземный паркинг на 40 машино-мест, на первом этаже расположатся общественные пространства, на остальных - офисы, рассчитанные более чем на 500 рабочих мест. Сейчас инвестор приступил к устройству конструкций подземной части здания, площадь которой превысит 2,2 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Как добавил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в тексте, на "Октябрьском Поле" также ведется строительство жилья и социальной инфраструктуры. На строительной площадке технопарка ведутся монолитные работы нулевого цикла - бетонирование фундаментной плиты, начаты вертикальные конструкции. В рамках комплексного развития участка бывшей промзоны "Октябрьское Поле" также строятся семь жилых корпусов и два детских сада общей площадью более 150 тыс. кв. м. Возведение всех объектов должно завершиться в 2024 году.

Комплексное развитие территории позволит сформировать там современный городской микрорайон, обеспеченный местами для работы и отдыха.

"На "Октябрьском Поле" уже введены в эксплуатацию жилой дом с медицинским центром и учреждение образования. Запланировано благоустройство прилегающей территории - будут проложены пешеходные дорожки, высажены деревья и кустарники", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Татьяну Тихонову.